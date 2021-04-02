مقتل اثنين من داعش في قصف للتحالف الدولي شمال بغداد

ذكر بيان عسكري عراقي اليوم الجمعة، أن اثنين من عناصر تنظيم داعش قتلا في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف كهفين للتنظيم في محافظة صلاح الدين 170 كم شمالي بغداد.وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين، أسفرت عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين".وذكر البيان أن طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية في منطقة مطيبيجة أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين.يشار إلى أنه رغم إعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء عسكريا على تنظيم داعش، إلا أن الأخير لايزال ينشط في البلاد.