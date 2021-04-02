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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي قرية العجميين بالفيوم يشيعون جثمان الطفلة «جنى»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:51 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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شيع المئات من أهالي قرية العجميين لتابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، جثمان الطفلة جنى محمود، والتي عثر عليها مساء أمس الخميس، مقتولة وملقاه في جوال على الطريق السياحي.

وكان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من، المقدم حماده الخولي نائب مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد بعثور أحد أهالي عزبة واصل، على جثة طفلة تَبَلغ بغيابها منذ 15 يوما، داخل "جوال".

وانتقل ضباط المباحث، برئاسة المقدم هيثم طلبه، رئيس مباحث قسم شرطة إبشواي، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول مكان العثور على الجثة.

وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "جني محمود عبد الله -11 سنه"، تغيبت عن منزلها في منتصف شهر مارس الماضي، ولم تعد حتى تم العثور على جثتها.

وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وعرض الجثة على مفتش الصحة لمناظرتها؛ لتحديد كيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة.

وجرى تشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة للمعاينة والتحفظ على الجثة فى مستشفى إبشواي المركزي.

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