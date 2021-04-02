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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 مصابين في حريق وحدة سكنية ببورسعيد (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:13 م
حريق
حريق
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل مستشفى الزهور المركزي، 3 حالات اختناق، وذلك نتيجة حريق نشب بوحدة سكنية كائنة في عمارة 20 بالدور السابع، بمنطقة زمزم.

تبين أن المصابين هم: "محمد صابري عبد المجيد 37 عامًا رقيب شرطة بالمطافي، ومحمد أحمد محمد فايد 40 عامًا، والسيد سعيد متولي 30 عامًا"، ويخضع جميع المصابين للعلاج بالرعاية الفائقة.

على جانب آخر هرعت سيارات الإطفاء بقيادة المقدم هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق داخل غرفة واحدة، قبل أن ينتقل إلى باقي الوحدة السكنية.

تبين أن الحريق حدث أثناء تواجد الأطفال داخل غرفة من الوحدة السكنية، وبعد خروجهم وإغلاق الباب، اشتعلت النيران، وتم السيطرة عليها بواسطة رجال الحماية المدنية.

تلقى اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

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