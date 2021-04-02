العراق يسجل 5882 إصابة و30 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 5882 إصابة جديدة و30 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و4119 حالة شفاء خللا الساعات الـ24 الأخيرة.وأشارت الوزارة وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إلى أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى 862 ألفا و821 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و390 حالة، والشفاء إلى 768 ألفا و215 حالة بنسبة شفاء بلغت 89%