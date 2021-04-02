سوريا والعراق تبحثان أوضاع اللاجئين والتسهيلات المقدمة لهم

بحث وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، اليوم الجمعة، مع وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، أوضاع العراقيين الموجودين في سوريا وسبل تقديم التسهيلات اللازمة لهم.وأكد الرحمون وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الوزارة حريصة على رعاية العراقيين الموجودين في سوريا وتسوية أوضاعهم، لافتا إلى أن سوريا تقدم كل التسهيلات للعودة الطوعية للاجئين في كلا البلدين.وأضاف الرحمون أن الحكومة السورية منحت سمات دخول لرجال الأعمال العراقيين إلى البلاد وكذلك سمحت بالزيارات الدينية للعراقيين ووفق آلية محددة تراعي أعداد القادمين واتخاذ التدابير الصحية اللازمة في ظل جائحة كورونا.من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين واستعداد الحكومة العراقية للتعاون مع الحكومة السورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين في كلا البلدين، مثمنة الجهود الكبيرة للحكومة السورية ووزارة الداخلية على الاستجابة لمطالب الجالية العراقية وتقديم التسهيلات لها.