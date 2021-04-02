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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي مصرة على تنفيذ الأجندة الإيرانية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:01 م
مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي
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قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، إن الميليشيا الحوثية ما زالت مصرة على تنفيذ الأجندة الإيرانية، ضاربة عرض الحائط بكل المبادرات، مؤكدا أن قوات الجيش في مختلف جبهات القتال تواصل عملياتها القتالية والهجومية والدفاعية.

وأشار مجلي، في بيانه اليوم الجمعة، وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، إلى أن انتصارات الجيش والمقاومة متواصلة ومستمرة في جبهات محافظة مأرب، مضيفا أنه خلال الأسبوع المنصرم لم تتوقف المعارك، ولا الإسناد الجوي للطيران المقاتل، الذي دك تعزيزات الميليشيات وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي في جبهات المشجح وهيلان والكسارة، وصولا إلى الجدعان والجدافر.

وعن جبهات محافظة تعز، أكد العميد مجلي أن العمليات العسكرية تواصلت غرب وجنوب المحافظة، وصولا إلى جبهة القبيطة محافظة لحج، في استنفار لجميع وحدات الجيش والأمن وبإسناد شعبي كبير، مشيرا إلى أن قوات الجيش في مديرية مقبنة وبعمليات ناجحة تحقق التقدمات النوعية وتحرر مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية.

وأضاف أن قوات الجيش في محافظة حجة تتقدم بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس ومديرية مستبأ، مشيرا إلى أن الجيش تمكن من تأمين المواقع التي حررها خلال الأيام الماضية والسيطرة على الخطوط الأسفلتية والترابية وتحقيق التقرب إلى منطقة سوق الربوع وقطع طرق إمداد الميليشيات الحوثية وتكبيدها الخسائر المادية والبشرية.

وفي محافظة الجوف (جبهة برط العنان)، أوضح مجلي أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجوما معاكسا على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا في منطقة الظهرة ببرط العنان، وتمكنت من خلاله تحرير عدة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة، لافتا إلى أن مدفعية الجيش في مديرية باقم بصعدة دكت أطقم وتعزيزات وآليات قتالية تابعة للميليشيات أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع الجيش.

واستعرض الناطق باسم الجيش اليمني الاستهدافات الحوثية على المدنيين والنازحين في مأرب، مشيرا إلى أنها تتم بشكل متعمد وممنهج، ونتج عن القصف الإرهابي المتواصل إصابة مدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، وذلك في إطار استمرارها في ارتكاب جرائم الحرب، مما يستوجب تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لإيقاف إرهاب وجرائم الميليشيات بحق النازحين والمدنيين، وهي أعمال مدانة وترقى إلى جرائم حرب وتخالف القانون الدولي الإنساني.

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