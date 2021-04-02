«يونهاب»: المكتب الرئاسي يسعى إلى عقد قمة بين مون وبايدن في أبريل

قال مصدر مطلع كوري جنوبي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" قد يعقد أول محادثات قمة وجهًا لوجه مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر أبريل.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه من المقرر أن يشارك مون وبايدن في قمة مجموعة السبع التي ستُعقد في بريطانيا في شهر يونيو، التي من شأنها أن تتيح الفرصة لاجتماعهما.. لكن سول وواشنطن تجريان مشاورات وثيقة لترتيب أول قمة بين الرئيسين قبل قمة مجموعة السبع، مشيرة إلى أنه إذا تم الاتفاق فمن المحتمل أن يسافر مون إلى العاصمة واشنطن.وأوضحت (بونهاب) أنه من المتوقع أن يتم مناقشة هذه المسألة خلال الاجتماع بين مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي سوه هون، ونظيره الأمريكي جيك سوليفان، حيث سيلتقي المسؤولان في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وقال مصدر آخر لـ (يونهاب) إنه من المتوقع تحديد الجدول الزمني للقمة بعد عودة سوه إلى البلاد.ومن جانبه، صرح المكتب الرئاسي في سول بأنه في الوقت الحالي ليس لديه ما يؤكده فيما يتعلق بالتقرير الإخباري الذي أشار إلى تلك المسألة.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي "كانغ مين-سوك" في رسالة نصية موجزة للصحفيين إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تواصلان التشاور عن كثب بشأن عقد محادثات القمة.ومن المقرر بالفعل أن يزور رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" الولايات المتحدة في منتصف أبريل لإجراء محادثات مع "بايدن".