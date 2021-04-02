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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية إيطاليا وأمريكا: ندعم استقرار منطقة المتوسط

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:12 م
جريدة الدستور
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أعرب وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والأمريكى أنتوني بلينكن، عن دعم بلديهما لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ولحل مستدام للأزمة الليبية.

وأشار الوزيران في مقال مشترك بمناسبة مرور 160 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روما وواشنطن، وفقًا لوكالة (أكي) الإيطالية -ط إلى أن الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة، التي تمتد من أفغانستان إلى منطقة الساحل، يعد هدفًا ذا أولوية لتعاوننا، مؤكدين: "ندعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية في مسارهم نحو انتخابات حرة ونزيهة ونحو حل سياسي مستدام للأزمة في إطار الأمم المتحدة".

ونوه الوزيران بأنه في هذه المرحلة التي تشهد "تحديات عالمية غير مسبوقة، من وباء كوفيد-19 إلى تغير المناخ، من (النظم) الاستبدادية إلى الاضطرابات الاقتصادية والتكنولوجية، لم تكن قوة الشراكة بين إيطاليا والولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى".

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