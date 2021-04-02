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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 20 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:05 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجهًا بتكثيف حملات التموين، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة التي نفذتها المديرية بمركز ومدينة الواسطى بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك فى إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومواجهة الغش والاحتكار، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 ألف لتر بنزين، قام سائق إحدى السيارات بتجميعها، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء بغرض التربح بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقانون، بجانب ضبط 12 ألف علبة سجائر مستوردة مهربة ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

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