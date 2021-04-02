رومانيا تسجل 5800 إصابة جديدة و146 حالة وفاة إثر كورونا

سجلت رومانيا أكثر من 5 آلاف و800 إصابة جديدة، و146 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد.وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة بلغ نحو مليون إصابة، بينما العدد الكلي لحالات الوفيات إثر المرض بلغ 24 ألف حالة.ومن المتوقع أن تصل إلى العاصمة بوخارست اليوم 432 ألف جرعة لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" من تطوير شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المصنعة للدواء، كما أن حملة التطعيم ضد المرض تجري في البلاد على قدم وساق، حيث تم تطعيم أكثر من 2 مليون شخص، نصفهم تلقى جرعة أخرى تعزيزية.