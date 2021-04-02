أسقف نجع حمادي يتلقى جرعة لقاح كورونا فى قنا

استمرارًا لتلقيح المواطنين من قبل وزارة الصحة والسكان، بجرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، تلقى الأنبا كيرلس، أسقف مطرانية مدينة نجع حمادي وتوابعها شمالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من العقار المضاد لفيروس كوفيد- 19 المعروف بكورونا.حيث تلقى أسقف مدينة نجع حمادي وتوابعها، جرعة العلاج سينوفارم، وذلك بمركز صحة الأسرة (المشروع الأوروبى) بمدينة قنا، ومن المزمع تلقيه الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الآن.ومن جانبه أكد نيافة الأنبا كيرلس، أهمية التسجيل لتلقى اللقاح الذى يعد من أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، داعيًا جميع المواطنين بسرعة التسجيل على موقع الوزارة حتى يتثنى لهم أخذ اللقاح.