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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة الإسكندرية تنفي بدء التسجيل المسبق لمصلحة الجمارك

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:35 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية
الغرفة التجارية بالإسكندرية
دعاء أبو العزم
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أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، تلقي شكاوى وردت من جموع المستوردين والمصنعين عن قيام بعض الخطوط الملاحية بالتوقف عن قبول الشحنات المتجهة لموانئ مصر على خلفية قرار التسجيل المسبق لمصلحة الجمارك.

وأفادت الشعبة على لسان عبد العال علي النائب الأسبق لرئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة، بأن وكلاء الخطوط الملاحية حضروا اجتماعا بالأمس مع الجمارك وقطاع النقل البحري وكانت التعليمات بتنفيذ القرار من ١ يوليو المقبل وليس إبريل الجاري.

من جانبه قال خالد صبري نائب رئيس مجلس الإدارة بكافة وكلاء الخطوط بتوضيح الموقف للخطوط بالخارج بكافة الموانئ بالكف عن طلب التسجيل لحين التنفيذ الفعلي اعتبارا من الشحنات التي ستشحن في الموانئ اعتبار من ١ يوليو.

وأضاف أن الشعبة تقوم حاليا بدورات تدريبية للعاملين بالشركات لشرح كيفية التسجيل المسبق بالتنسيق مع شركة MTS ومصلحة الجمارك.

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