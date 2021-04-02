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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول صینى یؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع الكويت

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:48 م
جريدة الدستور
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أكد مسئول صیني رفیع المستوى، الیوم الجمعة، حرص بلاده واھتمامھا بتطویر علاقات التعاون والصداقة التي تجمعھا مع الكویت.. مشددا على أھمیة بذل كل الجهود للارتقاء بالعلاقات بین البلدين إلى أعلى المستویات.

وذكرت سفارة الكویت لدى الصين، في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ذلك جاء خلال لقاء عضو المكتب السیاسي للجنة المركزیة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم ومدیر مكتب اللجنة المركزیة للشئون الخارجیة للحزب یانج جیه تشي مع سفیر دولة الكویت لدى الصین سمیح حیات، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مسيرة العلاقات الثنائیة الاستراتیجیة القائمة بین البلدین في جمیع المجالات.

وأعرب المسئول الصيني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الكویت، من خلال بذل الجهود المشتركة بین الجانبین لمواصلة الزیارات المتبادلة رفیعة المستوى وترسیخ الثقة السیاسیة المتبادلة وتوظيف إمكانيات التعاون في كل المجالات.. وقال إن الصین تنظر بنظرة استراتیجیة إلى العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي ومستعدة لمواصلة تعزيز التعاون مع المجلس، مشيدا بحكمة قیادة دولة الكویت واتزان سیاستھا الخارجیة وبالجھود التي تقوم بھا في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.

من جانبه، أكد السفير الكويتي اھتمام بلاده البالغ لتطوير علاقات الصداقة مع الصین.. مضيفا "نأمل أن نستغل الفرص الناتجة عن تنمیة الصین لتحقيق التعاون المتبادل المنفعة معھا، حيث أحرز التعاون المشترك بین البلدين نتائج إیجابیة في كل المجالات في السنوات الأخیرة".

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