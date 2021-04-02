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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:44 م
السيسى
السيسى
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع على محور المستشار عدلي منصور، الذي تم إنشاؤه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه، ويشتمل على عدد ٦ كباري سيارات وعدد ٥ كبارى مشاة، وحيث يربط المحور طرق الإسماعيلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوي، الأمر الذي يمثل شريانًا مروريًا جديدًا سيحدث تطويرًا وانفراجة كبيرة في حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيرًا من الوقت، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.

وأوضح السفير بسام راضي، أن الرئيس تفقد كذلك أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورًا بشارع عبدالحميد بدوي، وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، والذي يحتوي على عدد ٢ کوبری دوران لتيسير الحركة المرورية في المنطقة السكنية المحيطة امتدادا إلى حي مدينة نصر، مع توسعة طريق الأوتوستراد ليصبح ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، وكذلك توسعة شارع عبدالحميد بدوى ليصبح ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن تفاصيل المشروعات، واطلع على سير الخطوات التنفيذية الراهنة، مشددًا على المبادئ الثابتة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلًا عن التطبيق الدقيق للإجراءات الصحية الاحترازية حرصًا على صحة وسلامة العاملين.

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