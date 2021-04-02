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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مصطفى بكرى يصل إلى مقر انتخابات الصحفيين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:56 م
جريدة الدستور
رضوى عبدالغني_أحمد التمساح_تصوير: إسلام محمود
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وصل منذ قليل الكاتب الصحفي مصطفى بكري، للمشاركة والإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، على إتمام الجمعية العمومية واكتمال النصاب، وذلك بعد تسجيل 2432، وذلك خلال فترة مد التسجيل الأخيرة.

وبدأ صباح اليوم الجمعة، توافد الصحفيين للتسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة والتي تنعقد لأول مرة خارج النقابة بسبب ظروف كورونا، وسط إقبال كثيف.

وحرص كافة الوافدين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم.

وتجري الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لعام 2021 على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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