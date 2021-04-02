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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس والجزائر تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:51 م
عثمان الجرندي
عثمان الجرندي
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بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، والتحضير للاستحقاقات المقبلة.

وأكد الوزيران، بحسب بيان لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج- أهمية تكثيف المشاورات والزيارات بين مسئولي البلدين، لزيادة دفع التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما من شأنه أن يحقق تطلعات ومصلحة الشعبين الشقيقين.

وناقش الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الملف الليبي، حيث أكد الجانبان في هذا الصدد على أهمية دعم السلطة التنفيذية الجديدة لإنجاح المسار السياسي الليبي في أفق الانتخابات المقبلة، بما يحفظ وحدة هذا البلد.

يذكر أن الوزير الجزائري صبري بوقدوم قام بزيارة تونس، أمس الخميس، محملا برسالة من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

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