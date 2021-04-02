الوزيرة الأولى في سكوتلندا تحث المواطنين توخي الحذر مع تخفيف حالة الإغلاق

حثت الوزيرة الأولى في سكوتلندا نيكولا ستارجن، المواطنين في البلاد توخي الحذر والاتزام بالقواعد مع تفعيل قرار تخفيف حالة الإغلاق اليوم الجمعة.وقالت ستارجن في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إنه تقدم ملحوظ للخروج اليوم من حالة الإغلاق مع رفع المناشدات المتعلقة بالبقاء بالمنزل وبدء المرحلة الأولى من فتح متاجر التجزئة مجددًا يوم الإثنين القبل.وناشدت ستارجن المواطنين أخذ الحذر، لافتة إلى أن "(كوفيد-19) لا يزال معنا"، وكذلك البقاء داخل البلاد حتى الـ 26 من شهر أبريل الجاري ضمن حدود منطقة المجلس المحلي التابع لها كل شخص، مع وجود استثناء للأسباب أساسية.