بولندا تسجل 30 ألفًا و546 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 ألفًا و546 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليونين و387 ألفًا و511 مُصابًا.وذكرت الوزارة في بيانها الذي أورده موقع (بولاند.إن)، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 54 ألفًا و165 حالة وفاة بعد تسجيل 497 وفاة جديدة منذ أمس الخميس، من بينهم 145 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن مليون و911 ألفًا و249 شخصًا، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 422 ألفًا و79 حالة على مستوى البلاد.جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 6 ملايين و642 ألفًا و769 شخصًا.