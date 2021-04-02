بنجلاديش تسجل 6469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بنجلاديش 6469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 617 ألفا و764 حالة.وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- بأنه تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 9105 حالات، مشيرة إلى أنه تم توزيع 5 ملايين و370 ألفا و431 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بنجلاديش.