فوز طالب الجديدة الثانوية بالوادي الجديد بمسابقة «إنتل» على مستوى الصعيد

أعلنت مدرسة الجديدة الثانوية التابعة لمحافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة، حصول الطالب ياسر فاروق عمران بالصف الثالث الثانوي علمي علوم على المركز الأول على مستوى محافظة الوادي الجديد، والتصفية على مستوى الصعيد في مسابقة "إنتل الدولية للعلوم والهندسة".وتعد مسابقة "إنتل الدولية للعلوم والهندسة" والتي تقام كل عام، حيث تهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا منها علوم الهندسة والحاسب والعلوم البيولوجية والطب وعلوم الفيزياء والفضاء وغيرها من العلوم، وتعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.ووجه أحمد زكي معلم بمدرسة الجديدة الثانوية بالشكر والتقدير للطالب وأسرته على هذا الفوز متمنيا له مستقبل باهر ومشرق في مجال التكنولوجيا الحديثة.