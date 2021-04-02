النمسا تستعد لتوزيع مليون جرعة من اللقاح الروسي بالرغم من عدم اعتماده أوروبيا

أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي أن الحكومة سوف تستكمل يوم الثلاثاء المقبل المشاورات حول أليات توزيع لقاح " سبوتنيك في " المضاد لكورونا والذي لم يحصل بعد على اعتماد وكالة الدواء الأوروبية.وقال أنشوبير فى تصريحات اليوم الجمعة، إن الوزارة تبطىء حاليا عملية توزيع اللقاح الروسي انتظارا للتأكد من عوامل الفعالية والأمان.لافتا إلى قلق الحكومة من عدد حالات الإصابات الجديدة الآخذ في الازدياد بشكل لافتوأشار الى أهمية الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع روسيا مؤخرا بشأن استيراد مليون جرعة من لقاح " سبوتنيك في " الجديد والذي سوف يساعد البلاد على الإسراع في وتيرة التطعيم للسكان.وكانت النمسا قد بدأت أمس اغلاقا عاما شاملا بمناسبة عيد الفصح يمتد حتى 11 أبريل الجاري مع تشديد القيود فى الولايات الشرقية فيينا وبورجنلاند والنمسا السفلى بسبب وصول طاقة العناية المركزة فى المستشفيات الى السعة القصوى.يشار الى أن خلافات حادة تفجرت أمس بين دول الاتحاد الأوروبي حول توزيع 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا بسبب انتقادات النمسا لسياسة التوزيع الأوروبية التي تتجاهل معيار التعداد السكاني حيث أصرت النمسا على الانحياز الى الدول الاقل حظا فى حصص اللقاحات مثل سلوفينيا والتشيك وبلغاريا.