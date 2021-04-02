القوى العاملة تعقد البرنامج التدريبي لوحدة المساواة بين الجنسين بـ4 محافظات

عقدت وحدة المساواة بين الجنسين البرنامج التدريبي الرابع لأعضاء الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة بمحافظات الشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس حول النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين فى العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.وقد حرصت الوحدة على أن يشمل البرنامج التدريبى التعريف بالوحدة والقرار الوزارى المنشئ لها واختصاصاتها وعرض الخطة التنفيذية للوحدة، والتعرف على أهم المفاهيم والمناهج الرئيسية للنوع الاجتماعى والعمل اللائق، وأهم المعايير العمل الدولية والاتفاقية 111 بشان التمييز، والاتفاقية 100 بشأن المساواة، والاتفاقية 156 بشأن العمال ذوى المسؤوليات العائلية.