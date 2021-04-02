الصين: نعمل مع جميع الأطراف لدفع التسوية السياسية للقضية النووي الإيراني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم الجمعة إن الصين ستشارك بنشاط في اجتماع الأطراف المشاركة في الاتفاق الشامل للقضية النووية، مؤكدة في الوقت نفسه أن بكين ستعمل مع جميع الأطراف لمواصلة دفع عملية التسوية السياسية للقضية النووية الإيرانية.وأضافت يينغ في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة أن الصين ستشارك بنشاط في الاجتماع الافتراضي الذي تعقده الأطراف المشاركة في الاتفاق الشامل للقضية النووية الإيرانية؛ من أجل تعزيز توافق الأطراف على الحفاظ على الاتفاق الشامل ومناقشة خارطة الطريق لاستئناف التزام الولايات المتحدة وإيران بالاتفاق بشكل متزامن والدفع لاستعادة الاتفاق إلى مساره الصحيح في أقرب وقت ممكن.وتابعت إن الصين ستعمل مع جميع الأطراف لمواصلة دفع عملية التسوية السياسية للقضية النووية الإيرانية، وستحمي حقوقها ومصالحها المشروعة في الوقت نفسه