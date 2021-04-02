32 شركة تشارك فى ندوة السلامة ببورسعيد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية عن الإحصائيات النصف سنوية، حضرها لفيف من مسئولي السلامة في 32 شركة.وأكد السيد السنجابي، مدير المديرية، أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة وعمل الإحصائيات نصف السنوية بطريقة صحيحة والحرص على القيام بالكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركات، وتأثير ذلك على اقتصاد مصرنا الحبيبة والحرص على حقوق العاملين عند تعرضهم لأي إصابة أو مرض مهنى.وقام بشرح كيفية عمل الإحصائيات الكيميائي فايز شحاتة رخا، كما قامت الكيميائية عبير أبو زيد بعمل أربع ورش عمل عن إحصائية إصابات العمل، والأمراض المهنية، والحوادث الجسيمة، الأمراض العادية والمزمنة، وشارك فيها كل المتدربين.