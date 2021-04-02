تموين الإسكندرية تشن حملات على الأسواق والمخابز بالإدارات الفرعية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات على أسواق المحافظة، بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.فقد قامت قامت إدارة تموين العجمي بحملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 28 محضر عدم حمل شهادات صحية، و22 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 12 محضرا لمخابز سياحية دون ترخيص، و6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين استخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية، ومحضر لمحطة تموبن سيارات مخالفة.وعلى صعيد آخر قامت إدارة تموين غرب والجمرك، بتحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين،و 3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص،و محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزه بتحرير 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتى مخالفين.كذلك قامت إدارة تموين شرق، بحملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن تحرير 24 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و14 محضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضرين إدارة وتشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص، وتحرير محضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.وقامت إدارة تموين العامرية بتحرير 29 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 20 محضر عدم حمل شهادات صحية،و محضرين لبقالين تموين مخالفين.كذلك قامت إدارة تموين برج العرب بتحرير 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضرين إدارة وتشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص،تحرير محضر لمحطة تموبن سيارات مخالفة.وقامت إدارة تموين وسط بتحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 6 محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، و5 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.