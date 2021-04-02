قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن أنظار العالم تتجه لمصر، غدًا السبت، لتتابع الحدث التاريخى الذى يشهد نقل المومياوات الملكية من متحف القاهرة بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، والذى يؤكد عراقة الحضارة المصرية القديمة، وأن هناك اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا بهذا الحدث.وفى إطار متابعته للتجهيزات والاستعداد للتغطية الإعلامية مع القطاعات المعنية بالوطنية للإعلام، أكد زين على ضرورة التنسيق بين القطاعات والإعداد الجيد للتغطية لنقل صورة متميزة تليق بأهمية الحدث، وتعكس الصورة الحضارية التي تشهدها مصر في كافة المجالات، وفى رسالة واضحة لعظمة وتاريخ مصر والتى تتمتع بالتنمية والاستقرار والأمان.وأنهت شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام كافة استعداداتها لنقل جميع فعاليات الاحتفالية، وسير الموكب بدءا من متحف القاهرة بالتحرير وصولا إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كما تقوم بتطويع برامجها المختلفة على مدار اليوم، وتتابع لحظة بلحظة موكب نقل المومياوات وردود الأفعال المحلية والعالمية، واستضافة عدد من الخبراء والمتخصصين لتوضيح وشرح أهمية الحدث الذى يتابعه العالم، وتقديم تقارير إخبارية حول خطة نقل المومياوات الملكية والجهود والإجراءات التى قامت بها أجهزة الدولة لتنفيذ خطة النقل.