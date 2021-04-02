اختتام مؤتمر سلامة العامل بنقابة الصناعات الهندسية بأسوان

اختتمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية مؤتمرها الذي عقد تحت عنوان "سلامة العامل وسلامة وطن" برئاسة المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة، الذي استمر يومين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بادفو - اسوان بالتعاون المؤسسة العربية للتنمية وبناء القدرات برئاسة الدكتورة داليا المصرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة.وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد أناب محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان في حضور افتتاح المؤتمر، حيث أكد في كلمة الوزير أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.وقال الوزير: إن الأهم فى "سلامة العامل وسلامة وطن" هو ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وذويهم، وتوريثها لأبنائهم شباب المستقبل، وسواعد مصر القادمة، وتحقيق ذلك المفهوم على المستوى الشخصي والعملي وفى المكان الذى يعمل به الشخص.وكان المهندس عيد مهلل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسبائك الحديدية وأعضاء مجلس الإدارة للنقابة العامة، قد رحبوا بالضيوف وقام بشرح للعمليات الإنتاجية للشركة ومراحل التطوير الموجودة بها وبحضور المحاسب ابوالمجد مفتاح العضو التنفيذي لشركة النصر للتعدين، والعقيد محمد كمال نائبا عن المستشار العسكري لمحافظة أسوان، وفتحى عبد اللطيف نقيب عمال الإسكندرية، وعبد الرحمن عبد الغنى الأمين العام للنقابة العامة، ووحيد عثمان أمين الصندوق، ونوبى رزق رئيس اللجنة النقابية لشركة السبائك الحديدية وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة، وبحضور لفيف من القيادات بالشركة العاملين وذلك بمركز VIp بمركز التدريب بالشركة بادفو.