مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

قال المفوض الأوروبى للتوظيف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا أدى إلى فقدان نحو 6 ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي نصفهم كان يشغلها شباب.وأضاف شميت أن "معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى نسبة 3ر7% يناير عام 2021 مقارنة بنسبة 6ر6% في الفترة المماثلة من العام الماضى"، موضحًا أن الفيروس أدى إلى فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم.وتابع قائلاً: "أصبح الشباب أكثر الفئات تضررًا، قرابة 3 ملايين شخص من الشباب أصبحوا عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي حاليًا، ولذلك أمامنا واجب مشترك وهو ضمان عدم تحولهم إلى جيل ضائع".وأضاف المفوض الأوروبى أنه تم إطلاق برنامج دعم توظيف الشباب من جانب المفوضية، بالإضافة إلى مبادرة ضمان الشباب بهدف توسيع فرص العمل.يذكر أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي دخل في ربيع العام الماضي بأسوأ أزمة منذ عدة عقود، حيث تم فرض قيود صارمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من بينها إغلاق الحدود، وقف السياحة، تقييد عمل المحلات غير الغذائية وصالونات التجميل، والنوادي الرياضية، وفرض القيود على إقامة المناسبات العامة.