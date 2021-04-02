يوم توظيفي بالقليوبية لذوي الاحتياجات الخاصّة ودمجهم في سوق العمل

نظمت مديرية القوي العاملة بالقليوبية يوم توظيف ذوي الهمم والعزيمة، بمشاركة 10 منشآت القطاع الخاص قدموا فرص عمل استيفاء منهم للنسبة المقررة قانونا داخل منشآتهم.وبلغ عدد الحاضرين من راغبي العمل من ذوي الهمم خمسون شخصا، وتم ترشيح ثلاثون منهم للعمل بالشركات المشاركة في الملتقى وسوف يتم ترشيح الباقي بمنشآت وشركات أخرى لاستيفاء النسب المقررة لهم.وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان اهتمام الوزارة بذوي الهمم والعزيمة على مستوى مديريات القوي العاملة على مستوى 27 بمحافظة، استيفاء لنسبة الـ5% المقررة لهم.وطلب الوزير من مدير المديرية إيمان شحاتة، ضرورة التأكد أن الأجور في مستوى الحد الأدنى، مشيرا إلى الاستمرار في الانطلاق لبذل المزيد من الاهتمام بهذه الفئة من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.أشرف على الملتقى محمد عليان وكيل المديرية.