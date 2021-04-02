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محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظريف: لا داعى للقاء إيرانى أمريكى

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:13 م
جواد ظريف
جواد ظريف
مروة عنبر
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صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، بأنه لا يوجد داعي للقاء إيراني أمريكي.

تأتي تصريحات ظريف تزامنا مع اعلان الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق على تكثيف اتصالات منفصلة في فيينا مع الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي والولايات المتحدة، ضمن الجهود الرامية لضمان تطبيق الصفقة.

وفى وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مسؤولين أمريكيين كبارا سيشاركون في اجتماع ستعقده الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي في فيينا الأسبوع القادم.

وقالت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين إن مشاركة المسؤولين الأمريكيين في الاجتماع سيأتي دون إجراء مشاورات مباشرة بينهم وبين المسؤولين الإيرانيين.

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