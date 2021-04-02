محافظ سوهاج: تكثيف القوافل السكانية والشاملة بقرى «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.ونظمت الوحدة المحلية لمركزي دمنهور وأبو المطامير بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد ٢ قافلة سكانية شاملة احدهما بمركز دمنهور بقرية زاوية غزال بمبنى مركز الشباب وهى إحدى قرى المبادرة الرئاسية وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم خلال القافلة تقديم عدد من الخدمات الطبية وإضافة تخصص جراحة المخ والأعصاب والعامود الفقري وإصابات الرأس بالتنسيق مع المعهد الطبي القومي بالإضافة إلى الأمراض المزمنة (ضغط وسكر) والتثقيف الصحي من خلال كلية التمريض بجامعة دمنهور.وشملت القافلة تقديم الخدمات التالية: توقيع الكشف الطبي على 588 مريضا "90 أطفال وطب أسرة و70 باطنة و74 نساء وتركيب 54 وسيلة"، 150 كشف مخ وأعصاب، 150 ضغط وسكر وتثقيف صحى، وتم توفير سيارة أنابيب بوتاجاز بواقع 100 أسطوانة بسعر المستودع للتخفيف على أهالي القرية، صرف 200 كيلو جرام من الزيت والسكر، 25 كمامة سلع تموينية من خلال سيارات لبيع المواد والسلع الغذائية بالأسعار المخفضة.كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية كوم الفرج بأبو المطامير تم خلالها الكشف على "٢٣ مري باطنه - ومتابعة حوامل ١٢ - فحص ثدي ٣٠ - صرف ألبان ٢٩ - معمل ٣٩ - كشف أطفال ٢٥ - نسا وتوليد ٣٠"، وفى قطاع التعليم إجراء الامتحان الفوري لمحو الأمية ٤٩ فردا بمركز أبو المطامير.