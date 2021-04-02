«كمامة وكحول».. أبرز مشاهد انتخابات نقابة الصحفيين (صور)

شدد خالد ميري، رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، على ضرورة أن يقوم أعضاء الجمعية العمومية بالتسجيل قبل الساعة 2 ظهرا، نظرا لأن هذا هو المد الثاني والأخير قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات للمرة الثانية.ويرصد "الدستور" أبرز المشاهد في انتخابات اليوم في سياق السطور التالية:-ومع إنشاء الخيام المخصصة للجان الانتخابية للنقابة تم توفير آلاف الكمامات لأعضاء الجمعية العمومية المتوقع حضورهم، بجانب استخدام الكحول بشكل مستمر حفاظًا على المتواجدين من الإصابة بفيروس كورونا.ويستمر التعقيم بالرشاشات والأجهزة المعقمة، وتستقبل اللجنة الناخبين بقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات وأدوات التعقيم، وذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.وأعلن أن المسجلين في الكشوف بلغ عددهم 1400 صحفي فقط، مما ينذر بعدم اكتمال النصاب القانوني لما يزيد على 25% من عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين بالنقابة.وتجرى انتخابات النقابة في ظرف تاريخي وهو انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كما أنها المرة الأولى في تاريخ النقابة التي تعقد فيها خارج مبنى النقابة الرئيسي بشارع عبدالخالق ثروت، حيث استضافت نقابة المعلمين انتخابات الصحفيين بمقر نادي المعلمين بالزمالك.