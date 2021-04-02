واشنطن تشارك فى اجتماع حول نووى إيران الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مسؤولين أمريكيين كبارا سيشاركون في اجتماع ستعقده الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي في فيينا الأسبوع المقبل.وأفادت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين بأن مشاركة المسؤولين الأمريكيين في الاجتماع سيأتي دون إجراء مشاورات مباشرة بينهم وبين المسؤولين الإيرانيين.وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبى، تكثيف الاتصالات المنفصلة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي والولايات المتحدة، وفقا لما أوردته قناة العربية.كما قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.