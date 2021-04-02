«مياه بنى سويف» تطلق مبادرة «احسبها صح» لتوعية المواطنين

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف برئاسة اللواء المهندس أحمد محمود صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف مبادرة "احسبها صح" بهدف توعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه.وتنطلق تلك المبادرة بالقرى التى تشهد تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.وقال اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف إن إدارتى التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة قامت بالتنسيق مع كل جهة مشاركة بالمبادرة على حدة وعمل اجتماعات وورش عمل للاتفاق على آليات تنفيذ ماتم الاتفاق عليه وإمدادهم بالمواد الإعلامية والدعائية للمبادرة بهدف خلق سفراء للتوعية بكافة المصالح والجهات المتعاونة.وأوضح الصحصاح أن المبادرة شارك فيها عدد من الجهات الحكومية، جاء فى مقدمتها محافظة بنى سويف ومديرية الأوقاف بالمحافظة، والازهر الشريف، ومديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى الكنائس والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.