بكين: مبدأ «صين واحدة» خط أحمر

حثت الصين اليوم الجمعة الولايات المتحدة الأمريكية على الفهم الكامل للحساسية العالية لقضية تايوان، والالتزام بمبدأ "صين واحدة" وبنود البيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة، ووقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان.جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تصريح متحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن واشنطن ستواصل النظر في فرصة القيام بزيارات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وتايوان لتعزيز العلاقات غير الرسمية بين الجانبين.وقالت يينغ إن "موقف الصين من قضية تايوان ثابت وواضح. لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وإن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها. وهذه حقيقة أساسية معترف بها من قبل المجتمع الدولي".