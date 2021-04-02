رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو الأحزاب السياسية في ميانمار إلى بدء الحوار ووقف العنف

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:04 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
دعت الصين اليوم الجمعة، مختلف الأحزاب والفصائل السياسية في ميانمار إلى بدء الحوار والتشاور في أقرب وقت ممكن، معربة في الوقت نفسه عن قلقها البالغ إزاء العنف وإراقة الدماء هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن "الصين تشعر بقلق بالغ إزاء العنف وإراقة الدماء في ميانمار، الأمر الذي يضر بشعب ميانمار، وإنه يتعين الآن التحلي بضبط النفس لتجنب تفاقم الوضع هناك".

وأضافت يينغ أن "الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لديهما الكثير من التوافقات حول قضية ميانمار، وستعمل بشكل وثيق مع آسيان لتعزيز محادثات السلام في ميانمار (العضو بالرابطة)"

وتابعت:إن "الصين تأمل بإخلاص أن تضع جميع الأحزاب والفصائل في ميانمار المصالح طويلة الأجل للبلاد في اعتبارها، وأن تبدأ الحوار والمشاورات في أقرب وقت ممكن لتجاوز الخلافات؛ وذلك في إطار الأطر الدستورية والقانونية مع مواصلة دفع عملية التحول الديمقراطي التي تم التوصل إليها بشق الأنفس".

وأشارت إلى أن الصين تعتقد أنه يتعين على المجتمع الدولي، على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهو المعيار الأساسي للعلاقات الدولية، أن يخلق مناخا سليما للمصالحة السياسية في ميانمار.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

بيانات رسمية.. موعد فتح الطيران السعودي ٢٠٢١.. توقيت عودة الطيران بين مصر والسعودية

المتهم فى واقعة التحرش بالسائحات: كنت عايز أبقى مشهور.. وبختار الحلوين بس


الصور

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

الأكثر قراءة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

المرأة فى القرن الماضي.. أسبوع ثقافي بالمنيا

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

سعاد سليمان توقع روايتها «هبات ساخنة» بأتيليه القاهرة

«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات الأنشطة الإبداعية في رمضان