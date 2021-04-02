استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد توقف يومين

استأنفت شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية مرة أخرى عقب تعليق استغرق يومين متتالين نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.وقامت شركات البالون الطائر بمهبط البالون بمطار الأقصر الدولي، بتسيير 7 رحلات سياحية نقلت عبرهم ما يقرب من 135 راكبًا مختلف الجنسيات.هذا وتواصل شركات البالون الطائر تشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، فضلًا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير بكافة الرحلات الجوية.