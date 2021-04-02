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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البحيرة.. تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:03 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، حيث تتم أعمال تطويره ورفع كفاءته وتوسعته فى كلا الاتجاهين بطول ٢.٣ كم، للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية.

وأكد محافظ البحيرة أنه تم الإنتهاء من أعمل الرصف إبتداء من مدخل المحافظة وحتى أول الكوبري العلوي بطول ٢ كم بنسبة ٩٠ %، حيث تم الإنتهاء من أعمال الرصف في الإتجاهيين وجاري وضع العلامات والإشارات المرورية.

كما تابع المحافظ الأعمال الجارية لتطوير وتنسيق وتجميل الشارع، بالكامل من إنارة وكهرباء وأعمدة ديكورية وتشجير ورصف وأرصفة مضيئة وبلدورات ومحطات إنتظار للأتوبيسات والسيارات وعمل اماكن وممرات صعود ونزول واضاءة على جانبى الرصيف لخدمة ذوى الهمم.

الجدير بالذكر، أنه تم الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالشارع من صرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات خلال الفترة الماضية، كما تم زيادة عدد صفايات الأمطار.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير لباقي الشارع وسرعة تنسيق الأشجار وأحواض الزرع وإظهار المظهر الجمالى لها الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.

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