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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تنفي استخدام صواريخ «إسكندر» في قره باغ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:53 م
جريدة الدستور
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نفى الكرملين استخدام أرمينيا صواريخ "إسكندر- إم" روسية الصنع خلال الجولة الأخيرة من النزاع مع أذربيجان في إقليم قره باغ، رغم إعلان باكو عن العثور على حطام صاروخين من هذا النوع هناك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، أوردته وسائل إعلام روسية: "إن هذه المسألة تعود أولا إلى العسكريين، وليس لديه أي معلومات بشأن ما إذا كانت وزارة الدفاع الروسية تملك أي بيانات مفصلة بشأن الإعلان الأذربيجاني، وما إذا كانت قد أبلغت الرئيس فلاديمير بوتين بها".

وردا على سؤال عما إذا كانت صواريخ "إسكندر" استخدمت خلال النزاع الأخير في قره باغ، أضاف بيسكوف: تذكرون القصة حول "إسكندر"، وأنها لم تستخدم خلال النزاع، وهذا أمر مؤكد.

ويأتي ذلك تعقيبا على إعلان الوكالة الوطنية المعنية بتفكيك الألغام في الأراضي الأذربيجانية، اليوم، عن العثور على أجزاء تعود إلى صاروخين من نوع "إسكندر" في مدينة شوشا التي استعادت القوات الأذربيجانية السيطرة عليها في ختام الجولة الأخيرة من النزاع في قره باغ.

ونفت يريفان استخدامها صواريخ "إسكندر" في قره باغ، وذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، سبق أن زعم، متحدثا عن سبب هزيمة بلاده في النزاع، أن صواريخ "إسكندر" التابعة للجيش الأرميني "لم تنفجر أو انفجرت بنسبة 10% فقط".

فيما أوضحت وزارة الدفاع الروسية حينئذ تصريحات باشينيان الغامضة، مشيرة إلى أن صواريخ "إسكندر" لم تستخدم خلال النزاع، حسب المعطيات الموضوعية ذات المصداقية والمؤكدة، خاصة بموجب نظام المراقبة الموضوعية، ولا تزال ترسانة هذه الصواريخ بالكامل في مستودعات القوات المسلحة الأرمينية.

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