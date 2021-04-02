مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاجوذلك بعد ان قدم رسالة بعنوان " تحسين الأداء والتحكم في نظام توليد الطاقة المتجددة الهجين "، والتي استطاع من خلاله مؤيد أن يضع العديد من الحلول لمشكلة الكهرباء من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة الرياح والبطاريات بوضع طريقة للتحكم في تلك الطاقة وهي الرسالة التي حصل من خلالها على درجة الدكتوراة.وكانت هيئة الإشراف على الرسالة مكونة من ا.د علي محمد يوسف أستاذ التحكم بقسم الكهرباء هندسة اسيوط، د. احمد الناعم النزهي مدرس بقسم الهندسة الكهربائية بهندسة اسيوط، د. سعد عوض محمد مدرس بقسم الكهرباء كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة السويس.وكانت لجنة المناقشة والحكم مكونة من ا.د جابر السعدي أحمد طه أستاذ متفرغ بهندسة أسيوط وعميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في الطود بالأقصر.وايضا ا.د علي محمد يوسف عن لجنة الإشراف، وا.د احمد محمد محمود قاسم أستاذ بهندسة سوهاج وعميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج.