اليابان تبدي استعدادها لمساعدة تايوان بعد حادث القطار المأساوي

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، عن استعدادها للنظر في مساعدة تايوان إذا طُلب منها ذلك عقب حادث قطار مأساوي في الجزيرة والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو وكبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي، قوله: "نقدم خالص تعازينا القلبية في ضحايا الحادث المأساوي".وأضاف "إذا طلبت تايوان دعما، فنحن على استعداد للنظر في المساعدة الممكنة".وكانت السلطات المحلية في تايوان قد أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى خروج قطار عن مساره في نفق بالقرب من مدينة "هوالين" شرقي تايوان الذي وقع صباح اليوم الجمعة، إلى 54 قتيلا على الأقل و156 مصابا، مشيرة إلى أن أعداد المصابين مرشحة للارتفاع.وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن السلطات تشتبه في أن شاحنة صيانة لم تكن متوقفة بشكل صحيح انزلقت إلى مسار القطار.كما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنه في الوقت الذي خرجت فيه العربتان الثانية والثالثة من القطار عن مسارهما، لحقت أضرار جسيمة بالعربات من الخامسة حتى الثامنة داخل النفق، الأمر الذي عرقل جهود الانقاذ.