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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم.. وكيل وزارة الصحة ببورسعيد: حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال ببورسعيد

وكيل صحة بورسعيد يطلق حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:55 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، عن تنفيذ حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، اليوم الجمعة، داخل دور الأيتام من خلال فريقً التواصل المجتمعي بوزارة الصحة وبمشاركة د مني جلال منسق عام المبادرات بالمديرية ود رويدا حامد مدير إدارة التثقيف الصحي ود يوسف فيشارة مدير إدارة الإعلام والثقافة السكانية بالمديرية، وذلك بالتنسيق مع د سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح أبو هاشم، أنه تم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار (100 مليون صحة).

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم نشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحي، مؤكدًا دور فرق التواصل المجتمعي في التواصل الميداني مع المواطنين، للتعريف بمبادرات الصحة العامة وكافة خدمات وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحتهم بشكل دوري، حيث يساهم ذلك في حصول المواطن على حقه في الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم.

وذكر أبو هاشم أن فرق التواصل المجتمعي شاركت الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم في عيدهم السنوي، داخل دور الأيتام، حرصا على تقديم الدعم الصحي للأطفال وتقديم رسائل توعوية لاتباع السلوكيات الصحية السليمة.

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