تونس: وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا

تسلمت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، بمطار تونس قرطاج الدولي، شحنة من لقاح لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كوفيد 19، تشتمل على 84 ألف جرعة من اللقاح، وهي الدفعة الأولى من مليوني جرعة تم الاتفاق عليهم في عقد شراء مباشر بين تونس وشركة "فايزر".وأكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، لدي حضوره موكب تسلم اللقاح، مرفوقا بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدي تونس دونالد بلوم بحسب بيان الوزارة أن هذه الشحنة، التي ستليها دفعات أخرى، ستمكن من التسريع في نسق تطعيم المواطنين حسب الأولويات المحددة.ودعا وزير الصحة التونسي، المواطنين إلى الإقبال على التسجيل في منظومة "إيفاكس" للتطعيم ضد فيروس كورونا.من جانبه، هنأ السفير الأمريكي، السلطات التونسية لتمكنها من إبرام عقد مباشر مع شركة "فايزر"، رغم الضغط الدولي على قدراتها الإنتاجية والترويجية لهذا اللقاح.