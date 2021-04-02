الأرجنتين تسجل 14 ألفا و430 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الأرجنتين سجلت 14 ألفا و430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و363 ألفا و251 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 83 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 55 ألفا و941 حالة، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 680 ألفا و590 شخصا.