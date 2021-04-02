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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول أولى الرحلات السياحية الرومانية إلى الأقصر (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:04 م
الرحلات السياحية
الرحلات السياحية الرومانية إلى الأقصر
محمود السعدى
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استقبل مطار الأقصر الدولي، مساء اليوم الجمعة، أولى رحلات الخطوط الجوية الرومانية والتى كان على متنها 61 راكبًا، حيث إنه من المقرر تسيير رحلة أسبوعية بخط سير "بوخارست - الأقصر -الغردقة - بوخارست" في إطار جهود الدولة ووزاره الطيران المدني لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفة.

واستقبلت السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، الطائرة فور هبوطها برش المياه (Water Salute) وهو تقليد عالمي لاستقبال الرحلات الجوية الجديدة، كما استقبل العاملون بالمطار الركاب بالترحاب وسط إجراءات احترازية مشددة والتباعد الاجتماعي حفاظًا على السلامة العامة، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوى "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات وأطقم الطائرات.

وفي سياق متصل، أعرب اللواء طيار هشام فريد، مدير مطار الأقصر الدولى، عن بالغ سعادته باستقبال هذه الرحلات وهبوطها في مطار الأقصر الدولي والترحيب بشركات الطيران التي ترغب بتسيير رحلاتها من وإلى مطار الأقصر والعمل على تذليل العقبات وإزالة المعوقات التي تحول التشغيل لخدمة أبناء الوطن عامًة وأبناء الصعيد خاصًة، والتنبيه على اتباع أحدث الطرق العلميه في تشغيل المطارات والتشديد على اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى، حيث حصل مطار الأقصر الدولى على شهادة الاعتماد الصحى من المجلس الدولى للمطارات خلال الأسابيع الماضية.

وأبدى جميع ركاب وطاقم الطائرة سعادتهم البالغة جراء حسن وحفاوة الاستقبال من جانب مسئولى مطار الأقصر الدولي، بقيادة اللواء طيار هشام فريد، والعاملين بالمطار وكل الأجهزة المختصة والمعنية.

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