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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 78 ألف كمامة مغشوشة قبل توزيعها على المواطنين بالإسكندرية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:53 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 954 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، مدون عليها بيانات تجارية وهمية ومنتج نهائي معد للبيع.

كما تم ضبط 78 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، تحت التجهيز و121 رول قماش كمامات مستلزمات بإنتاج بإجمالي وإن 1351 كجم مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تفيد مشروعيتها، وكمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج" أستيك كمامة، دعمامات" مجهولة المصدر معُدة للاستخدام، وذلك بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك لتصنيع الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المُختصة، مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها ببانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

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