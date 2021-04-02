خبير اقتصادي: افتتاح مدينة الدواء سيجعل مصر مركزا إقليما لهذه الصناعة

أشاد الخبير الاقتصادي حسن حسانين بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة أمس.وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن مدينة الدواء من أهم المشروعات القومية التي خططت لها الدولة في الفترة الأخيرة، والتي عكست رغبة الدولة في تطوير وتوطين صناعة الدواء والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية التي ينتج عنها ارتفاع في أسعار الدواء وبيعه بأسعار متفاوتة وغير محددة.وأكد أن مدينة الدواء ستصبح مركزًا إقليمًا لصناعة الدواء في مصر وجذب الاستثمارات من الشركات العالمية، كما ستسهم في دعم الخطة التصديرية من قطاع الأدوية الفترة المقبلة خاصة أن السلع الدوائية أصبحت أهم متطلبات الأسواق العالمية خلال هذه الفترة.