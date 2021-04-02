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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة مكسبي على النايل سات 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:55 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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تحركت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وبموقع «جوجل» من قبل عشاق كرة القدم ومتابعين المباريات عن تردد قناة مكسبي على النايل سات، عقب تحديث القناة عبر النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر قناة MKsabi tv من ضمن أهم القنوات التي تهتم بالمباريات وتحرص في بثها على الجودة والدقة وعدم التشويش وهذا ما يجعلها متميزة ومختلفة دائمًا.

وتعتبر قناة MKsabi tv من بين أكثر القنوات الرياضية متابعة ومشاهدة داخل مختلف البلدان العربية بسبب نقلها لأهم المباريات وبرامج وأحداث الرياضة الهامة، لذلك يبحث عنها الكثير من عاشقين رياضة كرة القدم.

ولأن الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعيها يبحث على محركات الإنترنت وموقع جوجل، لذلك سيوفر لكم " الدستور " الوقت ويعرض كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل تردد قناة مكسبي على النايل سات بعد تحديثها.

تردد قناة مكسبي على النايل سات بعد التحديث 2021


القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة مكسبي على النايل سات: 11411

معامل تصحيح الخطأ: 43

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

وفي الفترة الأخيرة حققت قناة مكسبي على النايل سات شهرة قوية وعالية بسبب تقديمها أحدث المباريات بأكثر جودة، حيث أنطلقت بداية قناة MKsabi tv من دولة الإمارات بعنوان " مكسبي فيها مكسبك "، وقامت قناة مكسبي في البداية باقة من البرامج المتنوعة والمسلسلات والأفلام، ومن بعد نالت القناة شهرة عالية وأرتفعت شعبيتها في الوطن العربي، ونالت الشهرة أكثر بعد عرضها مباريات كأس العالم للأندية.

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وكانت قد نبهت قناة MKsabi tv أكثر من مرة في الفترة الاخيرة عن تغير التردد الخاص بها على النايل سات، ولكن وفقًا لما أكدت عليه القناة أنه تم تغير التردد على النايل سات وهو " 11411 أفقي "، ويمكن من خلال التردد أن تشاهد كافة المباريات التي تعرض عليها وبأفضل جودة ودقة وعدم التشويش كالسابق وهذا ما يجعلها متميزة ومختلفة دائمًا، زكانت قد كشفت بعض الصفحات المنتسبة لقناة مكسبي أنها متوقفة لفترة قصيرة.

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