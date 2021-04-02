طقس الغد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى بارد ليلًا
الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:51 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا السبت نهارا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، الطقس ليلا بارد على كافة الأنحاء.
شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
الأسكندرية 21 13
وادى النطرون 22 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 20 12
مطروح 21 12
السلوم 23 11
سيوة 23 10
بورسعيد 21 13
دمياط 20 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 11
الاسماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 22 12
رفح 21 13
رأس سدر 24 12
نخل 22 06
نويبع 25 17
طابا 21 14
كاترين 20 06
الطور 27 16
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 24 09
بنى سويف 24 09
المنيا 25 10
أسيوط 25 10
سوهاج 26 11
قنا 26 11
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
ادفو 27 13
أبوسمبل 28 14
الوادى الجديد 26 10
شلاتين 28 18
ابو رماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18
شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
الأسكندرية 21 13
وادى النطرون 22 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 20 12
مطروح 21 12
السلوم 23 11
سيوة 23 10
بورسعيد 21 13
دمياط 20 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 11
الاسماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 22 12
رفح 21 13
رأس سدر 24 12
نخل 22 06
نويبع 25 17
طابا 21 14
كاترين 20 06
الطور 27 16
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 24 09
بنى سويف 24 09
المنيا 25 10
أسيوط 25 10
سوهاج 26 11
قنا 26 11
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
ادفو 27 13
أبوسمبل 28 14
الوادى الجديد 26 10
شلاتين 28 18
ابو رماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18