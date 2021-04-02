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محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 129 مليونا و711 ألفا و196 حالة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:50 م
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 129 مليونا و711 ألفا و196 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و829 ألفا و516 حالة.

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