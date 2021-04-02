ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 129 مليونا و711 ألفا و196 حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 129 مليونا و711 ألفا و196 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و829 ألفا و516 حالة.